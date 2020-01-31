Кримчанина Гафарова на медобстеження проводять автоматники

В окупованому Криму так званий Залізничний районний суд м. Сімферополь розглянув адмінпозов адвоката одного з фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова до начальника СІЗО №1 Сімферополя Сергія Бережного.

Сам Гафаров у засіданні не брав участі, оскільки перебуває на медобстеженні, повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"За словами представника ФКУ СІЗО, Джеміль Гафаров не братиме участі в судовому засіданні, оскільки його вивезли для медичного огляду. Представник відповідача надав довідку про відсутність Гафарова", - йдеться в повідомленні.

Суддя повідомив про залучення до матеріалів справи "медичного висновку на наявність або відсутність важких захворювань у Гафарова", у зв'язку з чим адвокат Ріфат Яхін заявив незгоду, оскільки медобстеження не завершено, а у представленому висновку є тільки частина результатів.

"Я заперечую, це (обстеження - ред.) по серцю, його там по нирках взагалі не обстежували", - сказав Яхін.

Як розповів адвокат, перше медобстеження Гафарова, що проходило в Ростові, стосувалося серцево-судинних захворювань, в той час, як його основне захворювання - це ниркова недостатність.

Адвокат дав оцінку діям адміністрації СІЗО, у зв'язку з організацією медичного обстеження його підзахисного.

"Я знаю як вони це все проводять, я був на цьому медобстеженні. Дев'ять конвоїрів - автоматників у бронежилетах, шоломах ведуть його (Гафарова - ред.) в наручниках. Від нього там усі шарахаються. Лікар-нефролог, яка його нирки повинна обстежити, підходить і на відстані 5 метрів каже: "Можна я до вас не буду підходити". Вона боїться одного вигляду, який конвоїри створили", - розповів Яхін.

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В результаті в засіданні було оголошено перерву до 13 лютого 2020 року.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Уповноважена з прав людини Людмила Денісова просила російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і надати медичну допомогу заарештованому політв'язню Джемілю Гафарову, якого незаконно утримують у сімферопольському СІЗО.

Адвокат Ріфат Яхін неодноразово заявляв, що його підзахисний - у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з ними хвороби серця. Гафарова відмовилися госпіталізувати на медобстеження, у зв'язку з чим Яхін подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя.

Джеміля Гафарова у числі 24 кримських татар було затримано співробітниками ФСБ Росії 27 березня 2019 року під час масових облав у будинках активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Усіх заарештували за звинуваченням в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів "Кримської солідарності" в анексованому Криму і закликав до їхнього негайного звільнення з російських і кримських СІЗО.