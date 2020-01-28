Кримчанина Гафарова мають вивезти з СІЗО до лікарні 28 січня

Одного з фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», політв'язня Джеміля Гафарова, якого тримають у СІЗО Сімферополя, планують 28 січня вивезти на медобстеження.

Про це з посиланням на адвоката Ріфата Яхіна повідомляє Крим.Реалії.

«Представниця СІЗО-1, що бере участь у суді, де розглядається мій адміністративний позов, повідомила сьогодні вранці додатково, що вивезення на медичний огляд Джеміля Гафарова в республіканську клінічну лікарню імені Семашка заплановано сьогодні», – сказав адвокат.

Раніше Яхін говорив про те, що направлення на медобстеження підписав начальник СІЗО Сергій Бережний.

У грудні 2019 року уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова просила російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і надати медичну допомогу заарештованому кримському татарину, політв'язню Джемілю Гафарову, який перебуває у сімферопольському слідчому ізоляторі.

Адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати. Яхін подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя про проведення медичного огляду його підзахисного.

Як повідомлялося, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за обвинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.