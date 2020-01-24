Політв’язень Шейхалієв у психлікарні має проблеми з тиском, але йому не допомагають - адвокат

У п'ятницю в окупованому Криму адвокат Еміне Авамілєва заявила, що її підзахисному Рустему Шейхалієву, якого з 16 січня тримають у республіканській психіатричній лікарні в Сімферополі, стало недобре і йому не надають медичної допомоги.

Про це з посиланням на адвоката в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Відвідала в 15-му відділенні стаціонарної судово-психіатричної експертизи ДБУОЗ (Державна бюджетна установа охорони здоров'я) Кримської республіканської клінічної психіатричної лікарні ім. Н.І.Балабанова свого підзахисного Шейхалієва Рустема. Утримують там з 16.01.2020 року в палаті на чотирьох осіб", - повідомила Авамілєва.

За її словами, в ніч з 16 на 17 січня 2020 року Шейхалієву стало недобре: у нього були стрибки артеріального тиску й сильна нудота. Як зазначила адвокат, у камерах СІЗО, де сидів Шейхалієв, було дуже холодно, а у відділенні психіатричної лікарні, навпаки, дуже душно, можливо, це вплинуло на його самопочуття. При цьому політв'язневі, що перебуває на умовах експертизи, жодної медичної допомоги та нічого з лікарських препаратів запропоновано не було.

Авамілєва уточнила, що разом із Рустемом Шейхалієвим з 16 січня на психіатричній експертизі також перебувають фігуранти даної "справи" Владлен Абдулкадиров і Різа Іззетов, якого доправили до лікарні на тиждень раніше.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки й затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Усього затримали та заарештували 24 людей, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Серед них - Шейхалієв, Абдулкадиров і Іззетов.