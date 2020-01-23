В'язню Кремля Гафарову призначили медобстеження — Денісова

Фігуранту сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Джемілю Гафарову видали направлення на медичне обстеження.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно закінчився судовий розгляд апеляційної скарги щодо розгляду адміністративного позову адвоката Джеміля Гафарова до адміністрації "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь", - написала вона.

Так, під час судового розгляду справи Гафаров та його адвокат отримали "Направлення на медичне освідування підозрюваного чи обвинуваченого, відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", датований 23 січня 2020 року.

"У разі здійснення кваліфікованого та належного медичного огляду Джеміля Гафарова можуть з’явитися підстави для зміни йому запобіжного заходу на будь-який інший, не пов’язаний з триманням під вартою", - зазначила омбудсмен.

Однак, зауважила Денісова, наразі невідомо, де буде проводитись медичний огляд, але, відповідно до законодавства РФ, Гафаров та його адвокат повинні бути поінформовані про місце та дату його проведення протягом трьох днів.

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Раніше Денісова зверталась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо стану здоров'я політв'язня.

Омбудсмен також зазначила, що Гафаров звертався до медичної частини пенітенціарного закладу, де його утримують, однак належної допомоги не отримав.

У листопаді 2019 року Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров'я українських політв'язнів з анексованого Криму Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Яніково (фігуранти кримських «справ Хізб ут-Тахрір»).

До цього адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває в критичному стані. Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з цим хвороби серця. Захисник додав, що Гафарова також відмовилися госпіталізувати. Адвокат подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя про проведення медичного огляду його підзахисного.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в анексованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.