У Мінветеранів розповіли, скільки триватиме реабілітація визволених з полону

Щонайменше до кінця січня визволені у грудні з полону ОРДЛО проходитимуть медичну та психологічну реабілітацію.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк.

"Ми так розраховуємо, що визволені мінімум до кінця цього місяця мають опцію щодо медичних послуг і послуг з психологічної адаптації. І наше завдання - за цей час повністю відновити їхні документи", - зазначив він, зауваживши, що частина визволених відмовилась від медичної допомоги, втім, більшість наразі перебуває у Феофанії на лікуванні.

За словами посадовця, щонайменше 26 колишніх бранців не мають документів про належність до громадянства України, тож над вирішенням цієї проблеми зараз працюють представники міністерства спільно з ДМС.

Крім того, ведеться робота щодо забезпечення колишніх бранців житлом і роботою. "Ми опитали кожного з визволених про те, які в них побажання щодо роботи, який у них є досвід роботи і де б вони хотіли проживати. Відповідно до цього запиту ми шукаємо персонально кожному таку опцію - щоб і робота була, і житло", - додав представник міністерства.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну урядові територію з ОРДЛО були передані 76 осіб, зокрема 12 військовослужбовців.