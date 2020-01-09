Частину визволених з полону військових перевели до санаторію у Пущі-Водиці

Частину визволених з полону українських військовослужбовців перевели до військового санаторію в Пущі-Водиці.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк.

"Наскільки мені відомо, частина визволених військових, що перебували у військовому шпиталі, вже переведено до закладу санаторного лікування у Пущі-Водиці", - сказав він.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. На підконтрольну урядові територію з ОРДЛО були передані 76 осіб, зокрема 12 військовослужбовців (троє з яких - Сергій Глондар, Олександр Коріньков і Богдан Пантюшенко - перебували у полоні з 2015 року).