У Мінветеранів сказали, чого насамперед потребують звільнені з полону українці

Першочерговими потребами звільнених з полону українців є відновлення здоров’я та документів.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Люди потребують юридичних консультацій та допомоги, в першу чергу їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно, зокрема, й для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм ста тисяч гривень матеріальної допомоги", - зазначив начальник управління Мінветеранів Сергій Мокренюк.

Крім юридичної, звільнені потребують медичної допомоги. За результатами обстежень приймається рішення щодо надання тієї чи іншої допомоги.

Також зазначається, що працівники Мінветеранів щодня навідують тих, хто 29 грудня був звільнений, доставлений до Києва та розміщений у клінічній лікарні "Феофанія". Вони спільно із залученими фахівцями надають необхідні послуги та консультації.

"В першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Мінветеранів вдалось домовитись із асоціацією стоматологів щодо їхньої сприяння. Також в тих, хто був позбавлений особистої свободи, спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання", - розповіла радник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з медичних питань Тетяна Тімошенко.

У міністерстві також повідомляють, що зі звільненими людьми щодня працюють психологи, надаючи їм комплексну допомогу та підтримку, роботу яких координує керівник госпіталю ветеранів війни "Лісова Поляна" Ксенія Возніцина.

Як повідомлялося, 29 грудня під час обміну утримуваними особами із ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 64 визволених українців.