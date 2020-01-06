Близько 100 українських політв’язнів залишатимуться за ґратами в РФ на Різдво

Близько 100 громадян України, які незаконно утримуються в ув’язненні в Російській Федерації, проведуть це Різдво за ґратами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністерство закордонних справ України

"Близько 100 українських громадян, яких незаконно утримують ув’язненими в Росії, будуть "святкувати" різдвяні свята за ґратами. Знову", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що з огляду на це, пріоритетним його завданням у Новому 2020 році є повернення всіх українських політичних в’язнів додому.

Також у МЗС України закликали міжнародну спільноту не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні – і ті, хто перебуває за ґратами в Росії, і ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих українських територіях.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся масштабний обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулися 76 українців.