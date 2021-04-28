Середня зарплата за рік зросла майже на 19% — Держстат

Середня номінальна зарплата українців за березень 2021 року була на 18,9% більшою за ту, яку вони отримали за березень 2020 року, і становила 13 612 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2021 року становила 13 612 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно із лютим 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 8,5%, а за останні 12 місяців (відносно березня 2020 року) – на 18,9%.

Найбільша середня номінальна зарплата за березень 2021 року була у галузі інформації та телекомунікацій — в середньому 25 504 грн (на 9,4% більше, ніж за березень 2020 року). На другому місці за цим показником — сфера фінансової та страхової діяльності (24 279 грн, на 11,3% більше); на третьому — професійна, наукова та технічна діяльність (18 768 грн, на 1,2% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за березень 2021 року були у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (7 749 грн, на 37,2% більше, ніж за березень 2020 року); будівництві (10297 грн, на 7,7% більше); у сфері операцій з нерухомим майном (10 355 грн, на 22,2% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за березень 2020 року становила по Україні 11 446 грн, що на 11,8% більше, ніж за березень 2019 року.