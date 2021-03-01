Буковина відсьогодні — у «червоній» карантинній зоні

З понеділка, 1 березня, у Чернівецькій області почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це 27 лютого повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Фейсбуці.

Зазначається, що це рішення минулого тижня на позачерговому засіданні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2020 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 березня в Україні зафіксовано 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Червоний рівень починає діяти, якщо упродовж трьох днів поспіль буде перевищено хоча б два показники з тих, що перелічені для помаранчевого рівня. У разі запровадження червоного рівня буде заборонено: роботу закладів громадського харчування; роботу розважальних і торгово-розважальних закладів; роботу непродовольчих ринків, спортзалів, басейнів; не працюватимуть заклади освіти окрім дитсадків і початкових класів. Для решти запроваджується дистанційне навчання. Однак навіть у разі запровадження червоного рівня працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, продовольчі магазини.

З 26 лютого "червоний" рівень епідемічної небезпеки почав діяти в Івано-Франківській області.