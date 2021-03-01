В Україні зафіксували 4 285 випадки COVID-19 за добу

В Україні станом на 1 березня на коронавірус захворіли 1 352 134 особи, з них за минулу добу 4 285.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники", - зазначається у повідомленні.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 779 осіб; летальних випадків – 68; одужало – 1 701 особа; здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 352 134 особи; одужало – 1 171 724 особи; летальних випадків – 26 050; проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в Україні зареєстрували 5833 нових випадки COVID-19.