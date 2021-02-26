Франківські депутати просять владу заборонити діяльність ОПЗЖ та партії Шарія

Депутати Івано-Франківської міськради на позачерговій сесії ухвалили звернення до Президента Володимира Зеленського, голову ВР Дмитра Разумкова та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням заборонити діяльність «Опозиційної платформи – за життя» і партії Шарія.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«… просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа - за життя» та «Партія Шарія» як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора», - йдеться у зверненні міської ради.

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Депутати зазначають, що члени цих політичних сил «своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя Української держави».

«За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля», - переконані депутати Івано-Франківської міської ради.

На їхню думку, такі рішучі кроки необхідні для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом.

Окрім того, депутати ухвалили звернення до Президента Володимира Зеленського, Голови ВР Дмитра Разумкова та керівників депутатських фракцій і груп у парламенті з проханням ухвалити закон про колабораціонізм, повідомляє Івано-Франківська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ухвалення закону про колабораціонізм стане вагомим кроком влади щодо очищення країни від її зрадників. Просимо зареєстрований Проєкт Закону №2549 від 06.12.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)» підтримати у Комітетах Верховної Ради України, які планують його розгляд на 3 березня 2021 року. А також винести Проєкт Закону на розгляд у сесійну залу в найкоротший термін та ухвалити його спільним рішенням парламенту», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, проросійського блогера Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді, оголошено у державний розшук.

Фото: Івано-Франківська міськрада. Facebook