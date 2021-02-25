Депутати Чернівців просять РНБО і Президента заборонити ОПЗЖ та партію Шарія

Депутати Чернівецької міської ради підтримали звернення до Президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції, РНБО та обласних рад України щодо заборони діяльності партій "Опозиційна платформа - за життя" та партії Шарія.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії

"Україна пережила три хвилі декомунізації та дерусифікації, кожна з них мала своє логічне завершення. Всі попередні суспільно-політичні революції в незалежній Україні призводили до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів. Сьогодні є унікальний шанс успішно завершити цю боротьбу та перемогти у гібридній війні з російським впливом. Просимо вас підготувати та прийняти законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій, які захищають інтереси російського агресора в Україні, - це «Опозиційна платформа - за життя» та партія Шарія", - зачитав текст звернення його ініціатор, депутат фракції "Народний контроль" Іван Гончарюк.

За його словами, такі рішучі методи необхідні для перемоги проукраїнського суспільства у гібридній війні.

"Це рішення має задекларувати єдину та спільну позицію всіх проукраїнських сил, які знаходяться у Чернівецькій міській раді, а також радах усіх рівнів", - додав Гончарюк.

Під час обговорення депутат міськради із фракції "Рідне місто" Володимира Бешлей попросив доповнити текст звернення наступним змістом: "Чернівецька міська рада засуджує та визнає ганебним голосування проти постанови Верховної Ради "Про визнання Революції гідності ключовим моментом державотворення України" народним депутатом з Буковини Михайлом Папієвим та звертається до РНБО щодо застосування до даного народного депутата відповідних санкцій".

У цілому текст звернення підтримали 27 депутатів міської ради, що становить більшість від депутатського корпусу.

Як повідомлялося, колишній член Партії регіонів Папієв у 2010-2014 роках очолював Чернівецьку ОДА та був радником експрезидента Віктора Януковича.

Також під час сесії Чернівецької міськради депутати прийняли звернення до Президента, ВР України, генпрокурора та уповноваженого з прав людини щодо ситуації, яка склалася із судовим вироком активісту Сергію Стерненку.

Пропозицію включити до порядку денного сесії відповідне звернення до керівництва країни подала депутат фракції "Європейська Солідарність" Ганна Скорейко, а сам текст звернення зачитав із трибуни депутат міськради від фракції "Єдина Альтернатива" Тарас Прокоп.

"Справа Стерненка вчергове підкреслила необхідність реформи судової системи. Тому депутатський корпус Чернівецької міської ради висловлює глибоке занепокоєння фактом порушення прав людини. Закликаємо Президента України, генерального прокурора, депутатів Верховної Ради та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дати належну оцінку ситуації та розпочати процес повноцінної реформи судової системи через забезпечення справедливого та неупередженого розгляду судових справ", - сказав депутат.

Після включення у порядок денний відповідного проєкту рішення про розгляд цього звернення, 28 депутатів із 42 підтримали це рішення.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист активіста заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на цей вирок.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема, під Офісом Президента у Києві.