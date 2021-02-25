Кремлівського пропагандиста Дудкіна арештували на два місяці - джерело

Проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд м. Києва, передає Укрінформ із посиланням на джерело в суді.

Як повідомляло агентство, СБУ оголосила цьому «експерту» про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції News Front.

Водночас «експерт» особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

За даними слідства, в інформаційній сфері «експерт» вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці.

Як повідомляли ЗМІ, Служба безпеки України 24 лютого прийшла з обшуком до Юрія Дудкіна, який називає себе політичним і військовим експертом та часто бував на ефірах нині підсанкційних телеканалів NewsOne, «112 Україна» та ZIK.