У Херсоні «стратили» опудало Путіна, набите агітками Шарія

У Херсоні, де відбуваються заходи до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим, на площі Свободи встановили опудало з агітацією від Шарія і портретом Путіна, та повісили манекен з наклеєним на ньому обличчям Путіна.

Акції провели окремо дві організації - херсонська Самооборона та Нацкорпус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це опудало символізує режим Путіна. Всередині - пропаганда проросійська шаріївська... За давньою традицією, на Київській Русі завжди в кінці весни спалювали опудало у сподіванні, що все погане буде спалене разом з ним... Ми віримо, що окупанти підуть з Криму, з усіх тимчасово окупованих територій», - прокоментувала інсталяції кореспонденту агентства представниця херсонської Самооборони Інна Усачова.

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Вона розповіла, що газети, якими наповнили опудало, знайдені у місці, куди прихильники Шарія здавали не роздану ними агітацію. Опудало підпалили і воно згоріло під час заходу.

У Херсоні встановили опудало з агітацією від Шарія та шибеницю з манекеном Путіна / Фото: Ірина Староселець

Також тут встановили підвішений манекен з наклеєним на ньому обличчям Путіна.

Як пояснив представник Нацкорпусу Микита Тютюнник, автори інсталяції вирішили нагадати всьому світу, що Крим – це Україна.

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«Сьогодні ми зібралися тут, щоб нагадати Володимиру (Володимиру Путіну – ред.) його місце у нашій країні. І що якщо він хоче прийти до нас у Херсон, його чекає лише така доля», - зазначив він, вказавши на шибеницю.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.