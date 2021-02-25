Центральна лікарня Франківська поки не приймає COVID-хворих через перевантаження

Івано-Франківська Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ), яка приймає хворих на коронавірус, призупинила госпіталізацію хворих до 2 березня через перевантаження.

Як передає Укрінформ, про це повідомив медзаклад на своїй сторінці у Фейсбуці.

«КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» з 25.02.2021 р. по 02.03.2021 р. обмежує госпіталізацію пацієнтів з COVID-19 у зв’язку з перевантаженістю ліжкового фонду», - повідомляє медичний заклад.

В Івано-Франківську хворих на коронавірус приймають ЦМКЛ, дитяча міська клінічна лікарня та міська клінічна лікарня №1.

Як повідомляло агентство, на Прикарпатті 10 лікарень з 26, де приймають хворих на коронавірус, завантажені на 100%.

В області з 22 лютого посилено карантинні обмеження. Через високий ріст захворювання на COVID-19 обмежили роботу закладів харчування, дозволили роботу лише на виніс. На Прикарпатті закрили кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади і заборонили проводити будь-які масові заходи. На в’їзді та виїзді з населених пунктів області розгорнули роботу 16 блокпостів, з яких 5 працюватимуть цілодобово.

Станом на 25 лютого в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 711 випадків захворювання на коронавірус. В Україні зафіксовані 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби.