На Прикарпатті розгорнули понад 600 додаткових COVID-ліжок

На Прикарпатті за останні 7 днів додатково розгорнули понад 600 ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію, з них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«З 17 по 23 лютого у медичних закладах області додатково розгорнули 630 ліжок (в т.ч. 120 в мобільному госпіталі). За останню добу розгорнули 210 ліжко-місць», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, 150 ліжко-місць вдалося розгорнути у закладах охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 80 ліжок в КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», 190 ліжок у трьох закладах, а це - 50 ліжок в КНП «Лисецька лікарня», 80 ліжок в КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня», 60 ліжок в КНП «Богородчанська центральна лікарня».

Загалом на Прикарпатті для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуті 3737 ліжок.

Як повідомляло агентство, в Івано-Франківській області з 22 лютого через високий ріст захворювання на COVID-19 обмежили роботу закладів харчування, дозволили роботу лише на виніс. В області закрили кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади і заборонили проводити будь-які масові заходи. На в’їзді та виїзді з населених пунктів Прикарпаття розгорнули роботу 16 блокпостів, з яких 5 працюватимуть цілодобово. Тут подорожуючим вимірюватимуть температуру тіла і у разі її підвищення автомобілі розвертають і радять людям звернутись до лікаря.

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22 лютого на території Богородчанської лікарні розгорнули мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць.

Станом на 24 лютого на Прикарпатті зареєстровані 600 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 284 особи одужали, 10 жителів області померли. З початку епідемії в області захворіли 61239 осіб, серед яких 2129 дітей та 2474 медичних працівників. В Україні загалом лабораторно підтвердили 1 317 694 випадки COVID-19, із них за добу – 5 850.