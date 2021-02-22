На Прикарпатті розгорнули 30 наметів мобільного госпіталю

На Івано-Франківщині розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Як передає Урінформ, про це повідомляє ДСНС.

«Державною Службою України з надзвичайних ситуацій на виконання доручення Уряду розгорнуто мобільний госпіталь ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Госпіталь складається з 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база і розраховані на 120 ліжок.

У госпіталі функціонують: приймальне відділення; блок інтенсивної терапії; палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

У ДСНС запевняють, що госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID – 19.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента проінформував, що у лікарнях в Івано-Франківськох області заповненість ліжок хворими на COVID-19 подекуди перевищує 90%.

20 лютого на території Богородчанської центральної райлікарні на Прикарпатті розпочали розгортання мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19.