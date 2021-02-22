Кількість зайнятих COVID-ліжок на Прикарпатті скоротилась на 10% - Тимошенко

У лікарнях Івано-Франківської області, де спостерігається спалах захворюваності на COVID-19, кількість зайнятих хворими ліжко-місць зменшилася на 10%.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Два дні тому там (на Прикарпатті — ред.) розгорнутий новий польовий шпиталь, тому що місць, дійсно, недостатньо було, паралельно розгортаються додаткові ліжко-місця, уже на 10% ми знизили кількість зайнятих ліжко-місць. З киснем там проблем взагалі немає, область забезпечена киснем, як і всі інші області”, - зазначив Тимошенко.

Він додав, що, за підрахунками заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, приріст захворюваності на Прикарпатті “дали саме Буковель і саме іноземні туристи, і далі це почало розходитися через місцеве населення”.

Заступник керівника ОП запевнив, що ситуація на контролі, й висловив думку, що за декілька днів це питання “буде знято”.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента проінформував, що у лікарнях в Івано-Франківської області заповненість ліжок хворими на COVID-19 подекуди перевищує 90%.

20 лютого, на території Богородчанської центральної райлікарні на Прикарпатті розпочали розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.