В ОП розповіли, як з’явився мобільний шпиталь на Прикарпатті

Рішення про встановлення в Івано-Франківській області, де фіксують різке збільшення випадків зараження коронавірусом, першого в Україні мобільного госпіталю вдалося реалізувати за лічені години.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Рішення про його встановлення було реалізоване буквально за лічені години. Шпиталь доставили до міста за ніч. Оперативно спрацювали Офіс Президента України, керівництво області, МОЗ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, МВС на чолі з Арсеном Аваковим", - розповів Тимошенко.

Мобільний госпіталь встановлений у місті Богородчани. Він розрахований на 120 ліжко-місць і укомплектований всім необхідним для надання допомоги, включно з обігрівом. Нині тривають роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю.

Заступник голови ОП наголосив, що його встановлення – це наразі превентивний захід. Госпіталь почне приймати хворих у разі, якщо місць у лікарнях не залишиться.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області розпочато роботи щодо розгортання мобільного госпіталю ДСНС.

За словами голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, шпиталь зможе прийняти перших хворих уже за 9 днів.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на Прикарпатті до кінця цього тижня додатково розгортають 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

За минулу добу в Івано-Франківській області на COVID-19 захворіли 738 людей, а загалом в Україні 6295 осіб. Від початку епідемії на коронавірусну хворобу захворіли 1 299 967 українців.