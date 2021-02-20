Сім COVID-лікарень Прикарпаття завантажені майже на 100%

На Прикарпатті за минулу добу 11 медиків захворіли на коронавірус.

Про це у селищі Богородчани, де розгортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19, повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу зафіксовані 11 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед медиків», - зазначив Савчук.

За його словами, в області працюють 2 400 медпрацівників, з початку пандемії понад 2 тисячі хворіли на коронавірус.

Савчук зазначив, що в області три доби поспіль фіксують понад 700 випадків захворювання на коронавірус. Ситуація, каже, напружена. Найбільше хворих реєструють у містах Івано-Франківськ, Бурштин, у Тисменицькому, Богородчанському, Коломийському, Надвірнянському районах.

«В області практично 7 лікувальних закладів завантажені на 95-100%», - зазначив головний державний санітарний лікар області.

Він додав, що попри це, фахівцям вдалося створити ефективні маршрути пацієнтів, щоб госпіталізувати всіх хворих і надавати їм якісну меддопомогу.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, в Івано-Франківській області, розпочато роботи щодо розгортання мобільного госпіталю ДСНС.

В області кілька днів поспіль фіксують найбільшу кількість хворих на коронавірусну інфекцію. З метою призупинити зростання захворюваності в області посилили карантинні заходи і розгортають 16 блокпостів, з яких 5 працюватимуть цілодобово. З 22 лютого на Прикарпатті заборонять роботу закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс. Тут закриють кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади і заборонять проводити будь-які масові заходи.

Станом на 20 лютого в Івано-Франківській області за останню добу на COVID-19 захворіли 738 людей, в Україні цей показник сягає 6 295 осіб. З початку епідемії на коронавірусну хворобу захворіли 1 299 967 українців.