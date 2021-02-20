Автоколонна привезла на Прикарпаття перший в Україні мобільний COVID-госпіталь
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
«Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення Прем'єр-міністра України», - нагадали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Як повідомлялося, на Прикарпатті через високий ріст захворювання на коронавірус розробили нові маршрути для госпіталізації хворих і розгортають тимчасовий госпіталь.
Завантаженість лікарень із хворими на коронавірус в Івано-Франківській області сягає 100%. 17 лютого було прийнято рішення до кінця тижня додатково розгорнути 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Зокрема, до переліку лікарень, які приймають таких пацієнтів, вводять три нові медзаклади. Крім того, повністю переформатовують Богородчанську ЦРЛ для прийому хворих на коронавірусну інфекцію.
Фото: ДСНС