Автоколонна привезла на Прикарпаття перший в Україні мобільний COVID-госпіталь

Автоколонна доправила до Івано-Франківської області перший в Україні мобільний госпіталь для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення Прем'єр-міністра України», - нагадали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, на Прикарпатті через високий ріст захворювання на коронавірус розробили нові маршрути для госпіталізації хворих і розгортають тимчасовий госпіталь.

Завантаженість лікарень із хворими на коронавірус в Івано-Франківській області сягає 100%. 17 лютого було прийнято рішення до кінця тижня додатково розгорнути 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Зокрема, до переліку лікарень, які приймають таких пацієнтів, вводять три нові медзаклади. Крім того, повністю переформатовують Богородчанську ЦРЛ для прийому хворих на коронавірусну інфекцію.

Фото: ДСНС