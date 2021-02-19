Спалах COVID-19 на Прикарпатті: Шмигаль звернувся до місцевої влади

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Івано-Франківщини вчасно приймати необхідні рішення для запобігання поширенню COVID-19.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

“У мене велике прохання до місцевої влади Івано-Франківщини, керівників органів місцевого самоврядування дуже відповідально ставитися і вчасно приймати всі необхідні рішення, надані законодавством, надані нормативними документами щодо обмежень, які допоможуть зменшити темпи захворюваності на місцях. Івано-Франківщина на сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу. Звичайно, всі необхідні кроки, які треба зробити, урядом будуть зроблені. Ми чекаємо відповідних законодавчо обумовлених запитів, якщо в цьому є потреба. Але ми також чекаємо відповідних дій від органів місцевого самоврядування щодо зупинення цієї епідемії, зупинення того, що зараз відбувається в Івано-Франківську”, - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що центральна влада минулого року забезпечила на 80% киснем ліжкомісця, які відведені для лікування хворих на COVID-19.

Минулого року ми забезпечили більше ніж 80%, для цього було виділено 1,5 млрд грн

“Ми дали всі необхідні інструменти для запровадження проведення міських і місцевих комісій ТЕБ та НС та запровадження обмежувальних заходів вчасно місцевою владою. На жаль, цього року місцевою владою не було зроблено жодного кроку для того, щоб призупинити цю епідемію, яка розвивається”, - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Івано-Франківській області наразі напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. Завантаженість лікарень сягає під 100%. 17 лютого було прийнято рішення до кінця цього тижня додатково розгорнути 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Зокрема, до переліку лікарень, які приймають хворих на COVID-19, вводять три нові медзаклади Прикарпаття та повністю переформатовують багатопрофільну Богородчанську ЦРЛ під медзаклад для хворих на коронавірусну хворобу. Наразі в області хворих на коронавірус приймають 26 медзакладів.