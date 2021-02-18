На Прикарпатті вважають причиною спалаху COVID-19 розколяду

На Прикарпатті вважають, що найбільшою причиною спалаху коронавірусної хвороби стала розколяда.

Про це на пресконференції в Івано-Франківську повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Роман Гурський, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про причини спалаху коронавірусної хвороби в області.

«Коли ви у масці відбули у храмі Службу і пішли додому, безумовно, є ймовірність зараження. Але коли ми отримали розколяду, то були в шоці. Бо на всіх Богослужіннях ще люди в масках, і священники дотримуються вимог причастя, дезінфікують ложку… Втім, коли сходяться з двох сіл у будинок культури, чи народний дім, чи у великий храм, і всі знімають маски і колядують, то тут імовірність зараження з 10 зростає до 100», - переконаний Гурський.

За його словами, ще однією причиною спалаху коронавірусної інфекції в області можна вважати масові святкування. Особливо велелюдні весілля, на які приїжджає багато людей з різних регіонів. Третім чинником збільшення кількості захворювання на коронавірус у Держпродспоживслужбі вважають міграцію людей.

«Ще один чинник – це величезна міграція людей. У січні ми пережили локдаун, державні і релігійні свята. Все закрито, гірськолижні курорти - відкриті, міста – відкриті, готелі – теж. Люди їдуть, бо скільки можна сидіти вдома», - зазначив Гурський.

Він додав, що нині питання інкубаційного періоду зараження на коронавірус чітко не визначені. Хтось хворіє на 8-й день, хтось на 14-й, а хтось - і на 20-й день.

В Івано-Франківській області протягом попередньої доби, 17 лютого, зареєстровано 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 10 летальних випадків від хвороби.

Наразі в області хворих на коронавірус приймає 26 медзакладів. Заповненість ліжко-місць до 100% нині спостерігають в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській та Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медзакладах Надвірної, Коломиї та Долини.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Івано-Франківськка обласна комісія ТЕБ і НС для запобігання поширенню коронавірусної хвороби на Прикарпатті ухвалила рішення з 22 лютого заборонити роботу закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс. В області закриють кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади. Також на Прикарпатті заборонили з 22 лютого проводити будь-які масові заходи.

В Україні станом на 18 лютого лабораторно підтверджено 1 287 141 випадок COVID-19, з них за добу – 6 237.

Розколяда – це традиція проводів різдвяних свят. Традиційно, розколяда починається 15 січня і триває до Стрітення.