До львівського госпіталю привезли перших COVID-хворих з Прикарпаття

З Прикарпаття до львівського госпіталю у Винники привезли вже шість хворих із коронавірусом. Квота для Прикарпаття – 100 місць.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в області повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

«У мене була розмова з очільником Львівської ОДА Козицьким. Він по-партнерськи віднісся до нашої проблеми і надав нам госпіталь у Винниках, квота – 100 місць. Наші райони вже відправили туди людей. Мені відомо про 6 таких випадків», - повідомив Бойчук.

Як повідомляв Укрінформ, наразі рішення обласної комісії ТЕБ і НС для запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті з 22 лютого забороняє роботу закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс. Закриють також кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади, заборонили з 22 лютого проводити й будь-які масові заходи.

У медичних закладах області, які приймають хворих на коронавірус, створять додатково ще 150 ліжко-місць. Верховинську і Заболотівську лікарні включать до переліку тих, які приймають пацієнтів із COVID-19. Богородчанську ЦРЛ повністю переформовують для госпіталізації хворих з коронавірусом і створять для них там 250 ліжко-місць. В обласній інфекційній та обласній клінічній лікарнях додатково створять по 80 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Також на Прикарпатті розробляють нову логістику транспортування хворих, яка передбачає госпіталізацію пацієнтів з коронавірусом до Львівського обласного госпіталю ветеранів і до інших медичних закладів Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Наразі в області хворих на коронавірус приймає 26 медзакладів. Заповненість ліжко-місць до 100% нині спостерігають в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській та Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медзакладах Надвірної, Коломиї та Долини.

Відомо, що в Івано-Франківську область через високий ріст захворювання на коронавірус приїхав головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Учора він оглянув два медзаклади, де приймають хворих з коронавірусом: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні.