Мобільний COVID-госпіталь на Прикарпатті готується до прийому хворих

На території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, в Івано-Франківській області, розпочато роботи щодо розгортання мобільного госпіталю ДСНС.

Про це, як передає Укрінформ, інформує пресслужба ДСНС.

Як зазначається, госпіталь має можливість розгорнути 120 ліжко-місць та відповідно до табелю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

За словами голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, мобільний госпіталь на території Богородчанської лікарні, в Івано-Франківській області, що його в суботу почали облаштовувати рятувальники, зможе прийняти перших хворих на коронавірус уже за 9 днів.

«Сьогодні ми приступили до розгортання мобільного госпіталю з метою отримання додаткових 120 ліжко-місць», - зазначив Бойчук.

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Він зауважив, що рішення про те, щоб для хворих на коронавірус в Івано-Франківській області задіяти мобільний госпіталь, ухвалила державна комісія ТЕБ і НС. Госпіталь доставили на Прикарпаття за ніч. Відповідно до плану, за 9 днів він зможе функціонувати і прийняти перших хворих.

«Цей мобільний госпіталь потребує обігріву, для чого ми підготували інженерно-технічні комунікації, завели силовий кабель. Це – самодостатній модуль. Після того, як налаштують необхідний температурний режим у цих приміщеннях, розпочнеться монтаж дороговартісного обладнання. Це буде резервний модуль, який буде задіяний в крайньому випадку», - зазначив Бойчук.

За його словами, для модульного госпіталю важливим залишається питання забезпечення медичним персоналом. Влада Прикарпаття вже веде перемовини з керівництвом Івано-Франківського медичного національного університету. Не виключають, що для лікування хворих на коронавірус у мобільному госпіталі задіють студентів старших курсів.

Тим часом Богородчанську лікарню повністю перепрофільовують для хворих на коронавірус. Для цього пацієнтів з гінекологічного і неврологічного відділень довелось відправити в інші медзаклади, а самі відділення поступово обладнати для хворих на COVID-19. Так само тут задіють ще хірургічне і дитяче відділення та травматологію, що дасть можливість розгорнути загалом 250 ліжко-місць.

«Вирішено 5 апаратів ШВЛ модульного госпіталю поки передати для реанімаційного відділення лікарні, бо його вже необхідно розширити», - зауважив генеральний директор КНП «Богородчанська центральна лікарня» Іван Коляджин.

За його словами, нині в лікарні перебуває 84 хворих на коронавірус, і зайняті всі можливі ліжко-місця. Вже у вівторок тут будуть створені нові 60 ліжко-місць. Єдина проблема – недостатність анестезіологів і реаніматологів. Це питання планують вирішувати спільно з керівництвом області.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на головного санітарного лікаря – заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, який днями перебував в Івано-Франківську, на Прикарпатті до кінця цього тижня додатково розгортають 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Станом на 20 лютого в Івано-Франківській області за останню добу на COVID-19 захворіли 738 людей, в Україні цей показник сягає 6 295 осіб. З початку епідемії на коронавірусну хворобу захворіли 1 299 967 українців.

Фото, відео: ДСНС