На Прикарпатті десять COVID-лікарень завантажені на 100%

На Прикарпатті 10 лікарень, які приймають хворих на COVID-19, завантажені на 100%. Решта 16 таких медзакладів – у межах 92-96%.

Про це на брифінгу у Надвірнянській лікарні повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає кореспондент Укрінформу.

«В області ситуація (із захворюванням на COVID-19 - ред.) залишається на межі критичної. Завантаженість на 100% спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96%», - повідомив Савчук.

За його словами, загалом в області розгорнуто 3847 ліжко-місць для хворих на коронавірус, з них 2891 ліжко-місце забезпечено киснем, це 75%.

«Мобільний госпіталь був підготовлений як додатковий і резервний. Наразі госпіталізація хворих відбувається у Богородчанській лікарні і використовуються для цього інші резерви», - додав головний санлікар області.

Як повідомляло агентство, сьогодні у Надвірнянській ЦРЛ вакцинували від COVID-19 перших медиків.

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На Прикарпатті хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів.

Станом на 25 лютого в Івано-Франківській області за минулу добу лабораторно підтвердили 711 випадків захворювання на COVID-19. В Україні зафіксовані 8 147 нових випадків коронавірусу.