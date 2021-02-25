На Прикарпатті вакцинували перших медиків

На Прикарпатті першою вакцинувалася проти COVID-19 завідувач відділенням екстреної невідкладної допомоги Надвірнянської ЦРЛ Леся Возняк. Разом з нею - 20 медиків лікарні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Лесі Возняк 33 роки, вона працює з хворими з початку епідемії. Влітку сама хворіла на COVID-19, перенесла легко.

Вона розповіла, що намагається сьогодні бути спокійною, бо паніка недоречна. Переконана, що епідемія може завершитися лише після вакцинації.

За тиждень до вакцинації Возняк постійно міряла температуру і зробила загальний аналіз крові. Коли переконалася, що здорова, вирішила бути у числі перших. Рідні і близькі її підтримують.

За її словами, не всі колеги наважаться вакцинуватися сьогодні, але ніхто не сказав категорично «ні».

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«Раджу вакцинуватись усім, утриматись тим, хто себе погано почуває, і тим, у кого термін після коронавірусу менше за 3 місяці», - підкреслила Возняк.

У Надвірнянській ЦРЛ наразі 146 хворих на COVID-19, заповненість ліжок на 100%.

Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.

Фото: galka.if.ua