У Києві розпочалася вакцинація проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Сьогодні, 25 лютого, у столиці розпочався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я", - говориться у повідомленні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, першим у Києві щеплення проти коронавірусу отримав завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

"У Києві розпочата вакцинація медичних працівників. Вчора місту поступило 42 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). І сьогодні ми розпочали вакцинування з медичних працівників мобільних бригад і Олександрівської лікарні, на базі якої торік було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19", - сказала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург.

Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.