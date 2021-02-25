На Буковину та Закарпаття прибули перші партії COVID-вакцини

На Буковину та Закарпаття привезли перші партії доз вакцини від COVID-19.

Сьогодні планується розпочати щеплення медиків мобільних бригад, передає Укрінформ.

"Чернівецька область отримала 15 100 доз виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield). Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю. Вакцинація стартує, першими щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад", - повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Фейсбуці.

Кореспонденту Укрінформу у пресслужбі обласної адміністрації уточнили, що вакцинація першого буковинця відбудеться вже сьогодні.

Згідно з повідомленням Закарпатської ОДА, в область доправили 14,5 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Першочергово планують вакцинувати 38 медичних працівників із мобільних бригад з імунізації та 1620 медиків, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Надалі мобільні бригади вакцинуватимуть працівників і мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів догляду за літніми людьми. Читайте також: В Україні провели вже 159 щеплень від коронавірусу

Як повідомлялося, у вівторок, 23 лютого, в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету.

У середу в Україні стартував процес вакцинації: перше щеплення від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у "ковідному" відділенні Черкаської обласної лікарні.

Станом на 25 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу – 8 147.

Фото: Чернівецька ОДА, Закарпатська ОДА