На Буковину та Закарпаття прибули перші партії COVID-вакцини
Сьогодні планується розпочати щеплення медиків мобільних бригад, передає Укрінформ.
"Чернівецька область отримала 15 100 доз виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield). Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю. Вакцинація стартує, першими щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад", - повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Фейсбуці.
Кореспонденту Укрінформу у пресслужбі обласної адміністрації уточнили, що вакцинація першого буковинця відбудеться вже сьогодні.
Як повідомлялося, у вівторок, 23 лютого, в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету.
У середу в Україні стартував процес вакцинації: перше щеплення від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у "ковідному" відділенні Черкаської обласної лікарні.
Станом на 25 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу – 8 147.
Фото: Чернівецька ОДА, Закарпатська ОДА