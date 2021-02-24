Уряд обмежив роботу транспорту в «червоній» зоні

Кабінет Міністрів запровадив обмеження в роботі громадського транспорту в регіонах, віднесених до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, прийнятий документ вносить зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Зокрема, в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські автомобільні перевезення, залізничні пасажирські перевезення, робота міського електротранспорту та метрополітену.

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Міністр зазначив, що заборона не діє на транзитні пасажирські перевезення та перевезення на легкових автомобілях, де не більше 5 людей з урахуванням водія та без урахування осіб віком до 14 років.

Криклій уточнив, що рух персонального транспорту обмежено не буде.

За його словами, перевезення службовим транспортом буде дозволено в разі забезпечення всіх пасажирів засобами індивідуального захисту та виключно за маршрутом, про який має бути поінформовано за два дні органи поліції. Спеціальні рейси залізничного транспорту у приміському сполученні можна буде здійснювати відповідно до рішень обласних державних адміністрацій за погодженням Мінінфраструктури та МОЗ.

Постанова була прийнята з доопрацюванням в одноденний термін.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що постанова, прийнята з доопрацюванням в одноденний термін, набуде чинності через 7 днів після ухвалення.

«Тому ми, підтримавши сьогодні ці зміни, в будь-якому випадку маємо час на їх опрацювання, а також врахування зауважень народних депутатів, а також наших колег. Я буду пропонувати під час доопрацювання з вашої пропозиції пункт про регулярні та нерегулярні авіаційні пасажирські перевезення прибрати, залишити лише зміни до пункту 11», - зауважив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня та встановив 4 рівні епіднебезпеки і показники їх визначення.