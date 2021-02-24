Уряд обмежив роботу транспорту в «червоній» зоні
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу, передає кореспондент Укрінформу.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, прийнятий документ вносить зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Зокрема, в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські автомобільні перевезення, залізничні пасажирські перевезення, робота міського електротранспорту та метрополітену.
Міністр зазначив, що заборона не діє на транзитні пасажирські перевезення та перевезення на легкових автомобілях, де не більше 5 людей з урахуванням водія та без урахування осіб віком до 14 років.
Криклій уточнив, що рух персонального транспорту обмежено не буде.
За його словами, перевезення службовим транспортом буде дозволено в разі забезпечення всіх пасажирів засобами індивідуального захисту та виключно за маршрутом, про який має бути поінформовано за два дні органи поліції. Спеціальні рейси залізничного транспорту у приміському сполученні можна буде здійснювати відповідно до рішень обласних державних адміністрацій за погодженням Мінінфраструктури та МОЗ.
Постанова була прийнята з доопрацюванням в одноденний термін.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що постанова, прийнята з доопрацюванням в одноденний термін, набуде чинності через 7 днів після ухвалення.
«Тому ми, підтримавши сьогодні ці зміни, в будь-якому випадку маємо час на їх опрацювання, а також врахування зауважень народних депутатів, а також наших колег. Я буду пропонувати під час доопрацювання з вашої пропозиції пункт про регулярні та нерегулярні авіаційні пасажирські перевезення прибрати, залишити лише зміни до пункту 11», - зауважив глава уряду.
Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня та встановив 4 рівні епіднебезпеки і показники їх визначення.