Київ потрапив до «жовтої» карантинної зони

З 24 лютого у Києві встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки, який передбачає низку заборон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, за рішенням уряду, із 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Залежно від епідемічної ситуації на території країни в цілому або на території окремої адміністративно-територіальної одиниці встановлюватиметься зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Зокрема, у Києві встановлено жовтий рівень, який передбачає заборону:

- перебування в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті без захисних масок, що закривають ніс та рот;

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

- самовільно залишання місць самоізоляції, обсервації;

- проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі або наповненістю залів понад 50 відсотків місць (окрім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю не більш як 50 відсотків місць);

- приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу;

- проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

- робота після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування, крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос;

- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років);

- діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів без маркування для дотримання дистанції у 1,5 метра в черзі, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;

- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ тощо);

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

- проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних випадків;

- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів ― більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;

- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет Міністрів ухвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого по 30 квітня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 лютого встановила червоний рівень на Івано-Франківщині з 26 лютого.

В Україні за минулу добу зафіксували 4 182 випадки коронавірусу, з них найбільше в Івано-Франківській області – 716. У Києві за добу 454 нових випадків.