В Україні почав діяти адаптивний карантин

Україна з 24 лютого 2021 року повернулася до моделі адаптивного карантину.

Запроважені чотири рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

Базовим для всієї країни стає жовтий рівень. На цьому етапі діятимуть фактично ті самі обмеження, що й зараз, але з деякими послабленнями.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення.