На Прикарпатті можуть посилити карантин — зібралась держкомісія

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні розглядає посилення карантинних заходів в Івано-Франківській області у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“Розпочали засідання державної комісії ТЕБ та НС. На порядку денному - запровадження посилених карантинних заходів в Івано-Франківській області у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією”, - зазначив глава уряду.

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Як повідомлялося, на Прикарпатті комісія ТЕБ та НС ухвалила 17 лютого рішення про запровадження з 22 до 28 лютого на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

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В Україні за минулу добу зафіксували 4 182 випадки коронавірусу, з них найбільше в Івано-Франківській області – 716.