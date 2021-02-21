На Прикарпатті встановили 16 карантинних блокпостів

В Івано-Франківській області поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в обласній поліції.

«На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

- с. Черніїв (автошлях Т0906);

- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);

- с. Отинія, Коломийсського району (автошлях Н-10);

- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

- с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

- с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

- смт Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої потреби.

Пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого, нагадали в поліції.

Окремо наголошується, що працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

При цьому правоохоронці закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів та дотримуватися карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, в Івано-Франківській області за минулу добу виявлено 618 випадків коронавірусу – найбільше серед усіх областей.