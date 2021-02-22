Робота шкіл під час адаптивного карантину – рекомендації Міносвіти

Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації щодо роботи закладів загальної середньої освіти під час адаптивного карантину з 24 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"Пріоритетом організації функціонування закладів освіти залишається неухильне дотримання протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі організації дистанційного навчання заклад освіти має діяти в інтересах дитини. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями. Крім того, мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

У МОН наголосили, що заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі. Зокрема, для учнів, які з поважних причин не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних їм, – телефонного, поштового зв'язку тощо.

У міністерстві нагадали, що відповідно до постанови уряду №104, з 24 лютого до 30 квітня 2021 року на всій території України запроваджено адаптивний карантин. Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

З 24 лютого на всій території України встановлюється жовтий рівень епідемічної небезпеки. Це передбачає заборону відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу; проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів); проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території або наповненістю залів понад 50% місць у кожному.

Водночас у разі встановлення на території регіону червоного рівня епідемічної небезпеки забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення.

В Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.