У Полтаві перед сесією облради пройшов «тарифний протест»

У Полтаві громадяни, незадоволені високими тарифами, вимагали від депутатів обласної ради звернутися до центральної влади задля здешевлення комунальних послуг.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Суспільне».

Інформують, що о 8.40 ранку під будівлею Полтавської обласної ради зібралися близько 70 людей. Протестувальники вважають, що тариф на газ треба встановити на рівні 3 грн/кубометр, плату за транспортування - не більше за 35 коп., а на електроенергію повернути пільгові тарифи. Про це розповіла член ініціативної групи Тетяна Донченко. За її словами, на акцію приїхали представники шести районів.

У Полтавській облраді повідомили, що її голова Олександр Біленький перед початком пленарного засідання зустрівся з представниками громадськості, щоб обговорити ситуацію зі зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги.

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«Сьогодні на сесії ми плануємо схвалити Звернення депутатів обласної ради до Президента України В. Зеленського та Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо ціни на природний газ та передачі газорозподільних мереж у комунальну власність з балансів облгазів», – зазначив Біленький.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 в Україні підвищили тарифи на розподіл газу і скасували пільговий тариф на електроенергію.

18 січня, після протестів у різних областях України, уряд знизив ціну на газ для населення. Новий тариф з 1 лютого встановили на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр газу, із податком на додану вартість. Ціна діятиме тимчасово – на період карантину або до завершення опалювального сезону.

Пізніше встановили максимальну вартість транспортування газу для населення на рівні 1 гривні 79 копійок за кубометр без ПДВ. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Через високі тарифи на комунальні послуги на Полтавщині вперше вийшли на акцію протесту 4 січня. Тоді жителі трьох районів перекрили трасу Київ - Харків. В обласному центрі вперше на акцію протесту щодо тарифів на газ вийшли 9 січня. З того часу протести в області тривають.

Фото: Суспільне Полтава