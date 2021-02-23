Уряд може знову запровадити єдину платіжку за газ – Вітренко

Міністерство енергетики відпрацьовує питання переходу споживачів на одну платіжну квитанцію по оплаті газу і його розподілу.

Про це повідомив у Facebook в.о. міністра Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і за його розподіл", - написав Вітренко.

За його словами, міністерство також займається питанням тарифоутворення на послуги з розподілу газу, вивчаючи можливість їх зрівняння, - "щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вище за тарифи в інших".

При цьому він відмітив, що міністерство розглядає можливість введення обмежень націнки монополістів на роздрібному і гуртовому енергетичних ринках, а також зміни принципів формування тарифів, наголошуючи на тому, що це приведе до зниження цін для споживачів.