Вітренко зробить прибутковими державні енергокомпанії, якщо його призначать міністром

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко обіцяє зробити прибутковими державні енергетичні компанії у разі його призначення на посаду міністра.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Я зроблю так, щоб "Енергоатом" був прибутковий, "Центренерго" був прибутковий, щоб ми позбулися критичної залежності від будь-яких енергоносіїв з Росії", - наголосив Вітренко.

Він додав, що наполягатиме на тому, щоб НАК "Нафтогаз України" збільшив видобуток природного газу.

Також Вітренко пообіцяв "захищати Україну на енергетичному фронті".

"Завтра свідомі депутати, які реально розуміють, що у нас є енергетична війна, які розуміють, що у країні, яка знаходиться у стані війни, міністр енергетики має бути з повноваженнями, мають прийти у зал і дати можливість міністру ефективно виконувати свої обов'язки — незалежно від прізвищ. Я не розумію, як в країні так багато часу може не бути міністра з повноваженнями", - зазначив Вітренко.

Як відомо, у березні 2021 року виповниться рік відтоді, як Україна не має повноцінно призначеного міністра енергетики.

Вітренко виконує обов'язки міністра енергетики з 21 грудня 2020 року. 17 грудня 2020 року за призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики проголосували 186 народних депутатів.

28 січня Верховна Рада вдруге провалила його призначення першим віцепрем'єром та міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.