Вітренко зробить прибутковими державні енергокомпанії, якщо його призначать міністром

Вітренко зробить прибутковими державні енергокомпанії, якщо його призначать міністром

Укрінформ
Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко обіцяє зробити прибутковими державні енергетичні компанії у разі його призначення на посаду міністра.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Я зроблю так, щоб "Енергоатом" був прибутковий, "Центренерго" був прибутковий, щоб ми позбулися критичної залежності від будь-яких енергоносіїв з Росії", - наголосив Вітренко.

Він додав, що наполягатиме на тому, щоб НАК "Нафтогаз України" збільшив видобуток природного газу.

Також Вітренко пообіцяв "захищати Україну на енергетичному фронті".

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"Завтра свідомі депутати, які реально розуміють, що у нас є енергетична війна, які розуміють, що у країні, яка знаходиться у стані війни, міністр енергетики має бути з повноваженнями, мають прийти у зал і дати можливість міністру ефективно виконувати свої обов'язки — незалежно від прізвищ. Я не розумію, як в країні так багато часу може не бути міністра з повноваженнями", - зазначив Вітренко.

Як відомо, у березні 2021 року виповниться рік відтоді, як Україна не має повноцінно призначеного міністра енергетики.

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Вітренко виконує обов'язки міністра енергетики з 21 грудня 2020 року. 17 грудня 2020 року за призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики проголосували 186 народних депутатів.

28 січня Верховна Рада вдруге провалила його призначення першим віцепрем'єром та міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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