Ризику віялових відключень в енергосистемі України більше немає - Вітренко

Українська енергосистема пройшла найскладніший цієї зими період, коли ризик віялових відключень був цілком реальний, і увійшла у звичайний режим роботи, зокрема, газові блоки теплових електростанцій знову виведені в резерв.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це в ефірі "Свободи слова" заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Ми пройшли найскладніший період, коли дійсно був великий ризик віялових відключень. Зараз уже вийшов з ремонту один з блоків атомних станцій, на який ми розраховували. Це підтримує українську енергосистему. Ми вже не використовуємо газові блоки, які є у нас в резерві, і які ми включимо, якщо у нас будуть якісь перебої з електроенергією", - зазначив він.

Вітренко також наголосив, що поточний зимовий період Україна проходить з рекордними запасами газу.

"Для цього періоду року у нас рекордні запаси газу. У нас є навіть резерв, як щодо газу, так і щодо електроенергії", - зазначив т.в.о. міністра.

Як повідомляв Укрінформ, у першій половині січня поточного року енергохолдинг ДТЕК надіслав на адресу ТЕС "Центренерго" попередження про підвищення ціни на вугілля, після чого, порушивши умови договору, припинив постачання. У самого енергохолдингу почали виходити в аварійний ремонт енергоблоки ТЕС.

У зв’язку зі зниженням температури повітря і зростанням споживання електроенергії, для забезпечення стабільності енергосистеми, єдиним рішенням стало включення в роботу додаткових енергоблоків із використанням природного газу. 18 січня ПАТ "Центренерго" було змушено додатково під'єднати до роботи енергосистеми 6 газових енергоблоків.

З 18 січня Білорусь почала надавати аварійну допомогу енергосистемі України.

Станом на кінець січня запаси палива на складах ТЕС зменшилися у 5,7 раза у порівнянні з початком опалювального сезону. А поточні запаси вугілля були в 5,5 раза менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн т).

На початку лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що об’єднана енергосистема України через критичні запаси вугілля функціонує на межі виникнення загальносистемної аварії та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.

Станом на початок лютого Україна відновила експорт електроенергії з Росії.