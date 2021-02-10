Герус: В Україні зафіксували найвище споживання електроенергії за останні 6 років

У перші дні лютого поточного року в Україні зафіксували найвище споживання електроенергії за останні 6 років.

Про це повідомив голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус у своєму телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"У ці дні лютого спостерігається найвище споживання електроенергії за останні 6 років. Основна причина - морози. Як наслідок, ранкові та вечірні піки споживання електроенергії практично перетворилися у один довгий пік, який триває із 7 ранку до 23 вечора", - зазначив голова парламентського комітету.

За словами Геруса, із пікових навантажень Україна виходить значною мірою завдяки Укргідроенерго.

"Щоб покрити цей пік, особливу роль виконують гідроакумулюючі електростанції Укргідроенерго, які вночі закачують воду, а протягом дня її використовують для виробництва електроенергії. Також на 7.00-23.00 припадають основні обсяги імпорту електроенергії і це допомагає розтягнути використання води на ГАЕС до пізнього вечора", - зауважив посадовець.

Найбільший пік споживання припав на 8 лютого на 18.00 та становив 23 435 МВт.

"Обсяг генераціі ГЕС/ГАЕС на цю годину склав 2 566 МВт, тобто більше 10%", - зазначив Герус.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 12 лютого, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднить результати позапланових невиїзних перевірок АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» в частині виконання ліцензійних умов щодо забезпечення необхідних резервів палива.

На момент початку перевірки, станом на 19 січня 2021 року, в НКРЕКП заявляли, що в аварійних ремонтах знаходиться 16 енергоблоків ТЕС. При цьому тільки на половині енергоблоків були помітні ознаки аварійних дефектів. Більшість енергоблоків не працювали через відсутність вугілля.

У НКРЕКП повідомили, що до них надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 18 січня 2021 року про незабезпечення тепловими електростанціями зазначених компаній гарантованих запасів вугілля, що відповідають 10- або 20-денним обсягами споживання, в залежності від віддаленості пункту його видобутку.

У НКРЕКП зазначали, що запаси вугілля на той момент були майже в п’ять разів нижчі за цей же період 2020 року, коли запаси вугілля становили 2375 тис. т.