У центрі Полтави тарифний мітинг перекрив рух транспорту

У Полтаві учасники акції протесту проти підвищення тарифів перекрили рух транспорту біля Корпусного парку в центрі міста.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал "Суспільне Полтава".

Інформують, що біля обласної адміністрації зібралися до трьох сотень людей. Тут відбувається Всеукраїнська акція проти підвищення тарифів на електроенергію, газ та за скасування плати за його транспортування. Вимоги протестувальників - відправити у відставку Кабмін та обласну раду.

У центрі Полтави протестувальники перекрили рух транспорту / Фото: Микола Лисогор, PTV, poltava.to

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги прокотилася низка протестів у різних регіонах. Місцеві ради, в тому числі Полтавська обласна рада, прийняли звернення до керівництва країни про неприпустимість зростання тарифів.

12 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За його словами, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.