Тарифні протести: на Буковині знову перекрили державну трасу

Поблизу села Атаки, що в Чернівецькій області, невдоволені підвищеними тарифами на комунальні послуги протестувальники перекрили трасу національного значення "Чернівці-Житомир".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

"До уваги водіїв та учасників дорожнього руху! Перекриття на трасі Н-03 "Житомир-Чернівці", поблизу села Атаки", - йдеться у повідомленні.

Патрульні зазначили, що протестувальники не пропускають жодні автомобілі, в обидві сторони утворилися великі затори.

Протестувальники ходять пішохідним переходом, тримаючи в руках плакати із написами на кшталт "Ні тарифному геноциду" тощо.

Відео з протестувальниками на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувало місцеве видання "Хотинські вісті".

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

12 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.