Ексдепутат оголосив себе головою неіснуючої сільради на Миколаївщині

На Миколаївщині поліція перевіряє інформацію стосовно використання колишнім нардепом бланку неіснуючого органу місцевого самоврядування.

Про це передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«У результаті моніторингу поліцейськими була виявлена інформація про те, що колишній народний депутат звернувся до голови Миколаївської обласної держаної адміністрації на бланку Чаусянської сільської ради, підписавшись сільським головою. Поліцейськими Первомайського районного відділу поліції вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку та розпочата перевірка», - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що громадянин себе називає сільським головою в офіційних листах, які розсилає керівництву області та району. Лист він оформив на фірмовому бланку колишньої Чаусянської сільради, вказавши її код ЄДРПОУ. Згідно з даними Мін’юсту, Чаусянська сільська рада як юридична особа знаходиться в стадії ліквідації. Адже восени 2020 року її територія увійшла до складу Первомайської міської громади, було обрано старосту ОТГ.

До того ж, у реєстрі керівником юридичної особи, що ліквідується (сільради), досі значиться інша особа. Розпочата перевірка, в ході якої буде надана правова кваліфікація події.

На Миколаївщині у селі Чаусове-2 25 жовтня минулого року пройшли вибори не лише в Первомайську громаду, але і в Чаусянську сільську раду, яка наразі входить до складу цієї громади.

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Одна дільнична виборча комісія, утворена Первомайською міською ТВК, працювала в сільському клубі та проводила вибори відповідно до Виборчого кодексу України до Первомайської міської, Первомайської районної, Миколаївської обласної рад та Первомайського міського голови. Інша ДВК, утворена Чаусянською ТВК, яка була сформована ще в 2015 році, проводила вибори в приватному будинку.

Головним ініціатором і організатором даних псевдовиборів був колишній нардеп Аркадій Корнацький. Проте жодних правових наслідків ця подія не отримала.

Як повідомляв Укрінформ, колишній народний депутат, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села» Аркадій Корнацький заявляв, що чергові місцеві вибори у Чаусове-2 повністю відповідають нормам Конституції та Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». За його словами, мешканці Чаусове-2, де він балотувався на зборах членів громади ще 29 серпня, прийняли рішення зберегти сільську раду і разом з нею село, категорично відмовившись від об’єднання в ОТГ. Тому і вирішили обрати собі депутатів та сільського голову, яким став Корнацький. Самопроголошена комісія зареєструвала кандидатом на посаду сільського голови не лише його, а ще й 12 кандидатів у депутати сільської ради на 12-ти сільських округах.