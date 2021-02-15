Довибори у Раду: «Євросолідарність» висунула Юлію Кузьменко

Партія «Європейська солідарність» висунула волонтерку, дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на пресслужбу політсили.

Зазначається, що «таке рішення ухвалив з’їзд партії у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій».

«В усіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик – підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада», – заявила народний депутат, медик-доброволець, засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

У своєму онлайн зверненні Юлія Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, зазначила, що Донбас – це її батьківщина, Донбас має бути й відчувати себе частиною України.

Як повідомлялося, Кузьменко є однією із обвинувачуваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці у вересні 2020 року направили до суду обвинувальний акт щодо неї, медсестри парашутно-десантного батальйону Яни Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Довибори у 50-му окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року. Їх призначили після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Фото: пресслужба політсили