Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів

Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала секретар ЦВК Олена Гатаулліна у Фейсбуці.

"Засідання 12.02.2021: + 4 кандидати у народні депутати в ОВО 87 (Звіробій Маруся, Зозуля Руслан, Кошулинський Руслан, Юрченко Юрій)", - повідомила Гатаулліна.

За інформацією Громадянської мережі ОПОРА, Звіробій зареєстрована кандидатом від партії "Європейська солідарність", Кошулинський - від ВО "Свобода", Зозуля - від партії "Розвиток і добробут", Юрченко - від партії "Нова демократія".

Гатаулліна також повідомила, що ЦВК зареєструвала три довірені особи кандидата в ОВО №87 Олександра Шевченка.

Також ЦВК внесла зміни в складі ОВК ОВО №50 та зміни в складі ТВК.

Крім того, члени Центрвиборчкому внесли зміни до постанови про утворення виборчих дільниць, виклавши додатки у новій редакції, що пов‘язано зі зміною адміністративно-територіального устрою.

Також на засіданні ЦВК скасувала одну ТВК.

"Сьогодні це Чернівецька міська, скасовано вчорашні незаконні постанови, довелось реєструвати депутатів самим. Подання до складу комісії суб‘єкти мають подати в ЦВК до 18:00 14 лютого", - пояснила Гатаулліна.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

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Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.