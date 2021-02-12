Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів

Укрінформ
Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87. 

Як передає Укрінформ, про це поінформувала секретар ЦВК Олена Гатаулліна у Фейсбуці.

"Засідання 12.02.2021: + 4 кандидати у народні депутати в ОВО 87 (Звіробій Маруся, Зозуля Руслан, Кошулинський Руслан, Юрченко Юрій)", - повідомила Гатаулліна.

За інформацією Громадянської мережі ОПОРА, Звіробій зареєстрована кандидатом від партії "Європейська солідарність", Кошулинський - від ВО "Свобода", Зозуля - від партії "Розвиток і добробут", Юрченко - від партії "Нова демократія".

Читайте також: Вірастюк каже, що йти на довибори в Раду йому запропонував Зеленський

Гатаулліна також повідомила, що ЦВК зареєструвала три довірені особи кандидата в ОВО №87 Олександра Шевченка.

Також ЦВК внесла зміни в складі ОВК ОВО №50 та зміни в складі ТВК.

Крім того, члени Центрвиборчкому внесли зміни до постанови про утворення виборчих дільниць, виклавши додатки у новій редакції, що пов‘язано зі зміною адміністративно-територіального устрою.

Читайте також: Довибори у Раду: «Слуга народу» визначилась із кандидатом на Донеччині

Також на засіданні ЦВК скасувала одну ТВК.

"Сьогодні це Чернівецька міська, скасовано вчорашні незаконні постанови, довелось реєструвати депутатів самим. Подання до складу комісії суб‘єкти мають подати в ЦВК до 18:00 14 лютого", - пояснила Гатаулліна.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

Читайте також: КРЦ спостерігатиме за повторними і проміжними виборами в Україні

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-