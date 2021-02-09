КРЦ спостерігатиме за повторними і проміжними виборами в Україні

Організація закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) розгортає Міжнародну місію зі спостереження за повторними та проміжними виборами в Україні.

Про це йдеться на сторінці КРЦ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Запрошуємо всіх приєднатися до Міжнародної місії КРЦ та допомогти добровольцям із спостереження за повторними виборами в Україні. Наша діяльність в Україні проходить в межах проєкту "КРЦ – корпус спостерігачів на виборах"», - зазначив голова міжнародної місії КРЦ Олекса Мартінец.

Для того, щоб стати офіційним спостерігачем, акредитованим при ЦВК України, необхідно заповнити анкету або надіслати пропозицію на crcobservers@gmail.com 10 лютого або 10 березня 2021.

Зауважується, що, за українським виборчим законодавством, офіційним спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Детальніше про вимоги до спостерігачів та умови участі за посиланням.

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Як повідомлялося, в Україні призначили повторні місцеві вибори на 14 і 21 лютого, 7, 14 і 28 березня 2021 року; проміжні місцеві вибори – 28 березня 2021 року; проміжні вибори народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) – 28 березня 2021 року.