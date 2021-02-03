СКУ представив заключний звіт Міжнародної місії спостереження за виборами в Україні
Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.
«У той час, коли демократія по всьому світу зазнає нападів і відступає, Україна фактично стоїть на передовій. Однак, важливо відзначити, що все ж таки були проблеми, і найбільшою з них стало позбавлення півмільйона українців на Сході України, в частинах Луганської і Донецької області, права голосу. Ці люди багато пережили і мали право на те, щоб їх голос був почутий. Потрібні зміни у виборчому законодавстві і це питання також є відображене у звіті», – наголосив голова Місії Спостереження СКУ Борис Вжесневський.
Місцеві вибори стали черговим кроком в утвердженні демократичних принципів, зауважив Голова Місії Українського конґресового комітету Америки (УККА) зі спостереження за виборами Андрій Футей.
«Голосування на виборах – це не лише фундаментальний процес у демократичній системі, але й громадянський обов’язок, який дає змогу формувати свій уряд та своє майбутнє, – і місцеві вибори 2020 року стали черговим кроком в утвердженні демократичних принципів. Від імені діаспори дякуємо всім членам Центральної виборчої комісії. Те, що ви зробили в обставинах пандемії, викликає пошану», – підсумував Футей.
Як зазначається, Заключний звіт Місії спостереження за виборами СКУ – «це результат ґрунтовної аналітичної праці експертів з виборчого права, роботи міжнародних спостерігачів на дільницях, а також численних зустрічей з представниками органів державної влади України, посадовими особами Спостережної місії ОБСЄ, Ієрархами Церков та громадськими організаціями».
Документ містить рекомендації щодо покращення виборчого процесу в Україні та адресується Центральній виборчій комісії, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, політичним партіям, громадським об’єднанням, організаціям, а також всім громадянам України.
Переглянути Заключний звіт можна за посиланням.
Зауважується, що в безпосередньому врученні Заключного звіту в ЦВК у Києві взяли участь директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук; директорка Комітету СКУ з економічного розвитку України та інвестицій, Головний спостерігач від СКУ Наталя Немилівська; директорка Київського бюро Українського конґресового комітету Америки (УККА) Вікторія Губська.
Як зазначається, волонтерські Спостережні місії СКУ працюють на президентських і парламентських виборах в Україні з 1999 року. Сприяння проведенню прозорих, чесних, демократичних виборів в Україні є незмінним пріоритетом праці Світового конґресу українців.