СКУ представив заключний звіт Міжнародної місії спостереження за виборами в Україні

Світовий конґрес українців (СКУ) 2 лютого, рівно через 100 днів з часу проведення місцевих виборів в Україні, представив та передав Голові Центральної виборчої комісії України Заключний звіт Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами.

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«У той час, коли демократія по всьому світу зазнає нападів і відступає, Україна фактично стоїть на передовій. Однак, важливо відзначити, що все ж таки були проблеми, і найбільшою з них стало позбавлення півмільйона українців на Сході України, в частинах Луганської і Донецької області, права голосу. Ці люди багато пережили і мали право на те, щоб їх голос був почутий. Потрібні зміни у виборчому законодавстві і це питання також є відображене у звіті», – наголосив голова Місії Спостереження СКУ Борис Вжесневський.

Місцеві вибори стали черговим кроком в утвердженні демократичних принципів, зауважив Голова Місії Українського конґресового комітету Америки (УККА) зі спостереження за виборами Андрій Футей.

«Голосування на виборах – це не лише фундаментальний процес у демократичній системі, але й громадянський обов’язок, який дає змогу формувати свій уряд та своє майбутнє, – і місцеві вибори 2020 року стали черговим кроком в утвердженні демократичних принципів. Від імені діаспори дякуємо всім членам Центральної виборчої комісії. Те, що ви зробили в обставинах пандемії, викликає пошану», – підсумував Футей.

Як зазначається, Заключний звіт Місії спостереження за виборами СКУ – «це результат ґрунтовної аналітичної праці експертів з виборчого права, роботи міжнародних спостерігачів на дільницях, а також численних зустрічей з представниками органів державної влади України, посадовими особами Спостережної місії ОБСЄ, Ієрархами Церков та громадськими організаціями».

Документ містить рекомендації щодо покращення виборчого процесу в Україні та адресується Центральній виборчій комісії, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, політичним партіям, громадським об’єднанням, організаціям, а також всім громадянам України.

Переглянути Заключний звіт можна за посиланням.

Зауважується, що в безпосередньому врученні Заключного звіту в ЦВК у Києві взяли участь директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук; директорка Комітету СКУ з економічного розвитку України та інвестицій, Головний спостерігач від СКУ Наталя Немилівська; директорка Київського бюро Українського конґресового комітету Америки (УККА) Вікторія Губська.

Як зазначається, волонтерські Спостережні місії СКУ працюють на президентських і парламентських виборах в Україні з 1999 року. Сприяння проведенню прозорих, чесних, демократичних виборів в Україні є незмінним пріоритетом праці Світового конґресу українців.