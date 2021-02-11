Довибори у Раду: «Слуга народу» визначилась із кандидатом на Донеччині

Партія “Слуга народу” висунула голову Покровської районної державної адміністрації Андрія Бондаренка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами з’їзду партії в четвер.

"Щодо 50-го округу - ми зупинили свій вибір на голові районної державної адміністрації Покровської Андрієві Бондаренку. Це людина з команди Президента і людина, яка своєю діяльністю за останній рік втілює на місці ті прагнення Президента до встановлення миру, до покращення соціальних зв'язків, взаємодії з окупованими територіями, відкриття КПВВ, ЦНАПів і так далі", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Фото: dn.gov.ua