Довибори у Раду: «Слуга народу» визначилась із кандидатом на Донеччині
Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами з’їзду партії в четвер.
"Щодо 50-го округу - ми зупинили свій вибір на голові районної державної адміністрації Покровської Андрієві Бондаренку. Це людина з команди Президента і людина, яка своєю діяльністю за останній рік втілює на місці ті прагнення Президента до встановлення миру, до покращення соціальних зв'язків, взаємодії з окупованими територіями, відкриття КПВВ, ЦНАПів і так далі", - зазначив Корнієнко.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та № 50.
Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.
Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.
Фото: dn.gov.ua