«Слуга народу» висунула Вірастюка на довибори у Раду
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук у Фейсбуці.
«Щойно партія «Слуга народу» на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області», - написала вона.
Кравчук нагадала, що Вірастюк – відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську.
«Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні», - зазначила вона.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та № 50.
Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.
Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та № 50.
Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.
Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.
Фото: Yevheniya Kravchuk